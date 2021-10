Final Fantasy V Pixel Remaster ha una data di lancio, ecco le migliorie tecniche

Con Final Fantasy Pixel Remaster, Square-Enix continua con la sua ripubblicazione dei primi storici capitoli della sua longeva saga JRPG. Il nuovo capitolo che si appresta ad arrivare su PC e dispositivi mobile è Final Fantasy V.

Come specificato all'interno del sito ufficiale della raccolta, Final Fantasy V Pixel Remaster sarà disponibile a partire dal 10 novembre. Per il momento è possibile raggiungere soltanto la pagina Steam del ruolistico, ma nella stessa data dovrebbe arrivare anche su device iOS e Android. Sullo store di Valve il gioco sarà venduto a 17,99 euro, tuttavia è attualmente disponibile uno sconto del 20% con cui potrete aggiudarci il titolo a 14,39 euro.

Pur mantenendo intatto lo stile grafico del gioco originale, Final Fantasy V Pixel Remaster introduce una serie di novità tecniche e miglioramenti alla quality of life dell'esperienza generale:

Grafica pixel 2D aggiornata e ridisegnata per gli hardware moderni, con gli iconici design in pixel art dei personaggi di Final Fantasy creati dall'artista originale e attuale collaboratore, Kazuko Shibuya;

Colonne sonore splendidamente riarrangiate, supervisionate dal compositore originale, Nobuo Uematsu;

Gameplay migliorato, inclusa l'interfaccia utente modernizzata, opzioni di battaglia automatica e altro;

Miglioramenti della quality of life inclusi extra come il bestiario, la galleria di illustrazioni, il lettore musicale e la possibilità di salvare in qualsiasi momento.

Al momento sembra non ci siano piani concreti per portare Final Fantasy Pixel Remaster su console, e per questo motivo Square-Enix è stata bersagliata dal review bombing dell'utenza. Il publisher nipponico ha comunque specificato che effettuerà l'operazione di porting su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch "se ci sarà abbastanza domanda".