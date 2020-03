Final Fantasy Versus XIII e Verum Rex di KH3, parla Nomura: sviluppo inatteso in arrivo

Ad oltre un anno di distanza dalla pubblicazione di Kingdom Hearts 3, Tetsuya Nomura, Director del titolo Square Enix, ritorna a discutere di un intrigante dettaglio presente nel gioco.

Tutti i giocatori che hanno affiancato Sora, Pippo e Paperino in questo ultimo viaggio attraverso i pianeti che popolano la peculiare galassia della saga si sono sicuramente imbattuti in un simpatico Easter Egg. Giunti nel centro commerciale presente nel regno di Toy Story, i nostri protagonisti raggiungono infatti un negozio di videogiochi, all'interno del quale viene trasmesso uno spot pubblicitario di Verum Rex.

Il titolo, ovviamente fittizio, ha immediatamente riportato alla mente degli appassionati il mai concretizzatosi Final Fantasy Versus XIII, progetto originariamente affidato proprio alle mani di Tetsuya Nomura e poi passato ad Hajima Tabata, che plasmò il ben noto Final Fantasy XV. Ebbene, sembra che qualcosa di interessante stia bollendo in pentola presso Square Enix. Nel corso di un'intervista concessa a Dengeki PlayStation, infatti, il Director ha dichiarato quanto segue: "Solo io conosco l'intera storia che si nasconde dietro Versus XIII e Verum Rex. Tuttavia, i due sono giochi completamente diversi e penso che sia in arrivo uno sviluppo inaspettato".



Purtroppo, non è stato offerto un ulteriore indizio in merito: che Verum Rex sia destinato a diventare un gioco reale? Per scoprirlo non resta che attendere eventuali annunci da parte di Square Enix!