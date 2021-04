Final Fantasy VI: un fan prova ad immaginare il remake del sesto capitolo

Nel 2020 abbiamo visto arrivare la prima parte di Final Fantasy VII Remake, che a giugno sarà disponibile anche su PS5 grazie alla riedizione Intergrade. Ma tanti fan della serie Square Enix hanno spesso sognato un rifacimento del glorioso Final Fantasy VI, ancora oggi considerato uno dei migliori esponenti del franchise.

Considerato che molto difficilmente vedremo un remake del sesto capitolo, quantomeno non a stretto giro, un fan del gioco, noto come Jean LeDieu su Youtube, si è spinto fino al punto di immaginare a tutti gli effetti come potrebbe rivelarsi l'avventura di Terra Branford ai giorni nostri. La particolarità di questo remake fan-made, che mostra una sequenza di battaglia che mantiene il classico ATB dei capitoli classici, è che i personaggi sono raffigurati basandosi sugli artwork originali di Yoshitaka Amano, dando così vita a uno vero e proprio spettacolo artistico che fa bella figura anche senza puntare alla grafica sofisticata vista in Final Fantasy VII Remake. Il video purtroppo dura solo 40 secondi, ma è quanto basta per far viaggiare ancora di più gli appassionati con la propria fantasia.

Di sicuro sono tanti i giocatori che continuano a manifestare il loro amore verso l'iconico JRPG uscito originariamente su Super Nintendo nel 1994. Qualcuno ha persino trasformato Final Fantasy VI in un cabinato da sala giochi. Il presente è però tutto attorno al settimo capitolo: in attesa di capire quando la seconda parte verrà annunciata ufficialmente, ricordiamo che Final Fantasy VII Intergrade arriverà su PS5 il 10 giugno 2021, con tanto di contenuti aggiuntivi dedicati a Yuffie Kisaragi.