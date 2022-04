Final Fantasy VI, Terra è protagonista di una nuova figure: la statua da oltre 10.000 euro

Dopo il cappotto a tema Devil May Cry da oltre 7.000 euro, è tempo di un nuovo prodotto di merchandise videoludico proposto ad un prezzo inaspettato. Questa volta non parliamo però del mondo Capcom, ma dell'immaginario Square Enix.

La compagnia giapponese ha infatti presentato una nuova statuetta da collezione dedicata a Final Fantasy VI. Come potete verificare dal Tweet presente in calce a questa news, la figure ha per protagonista Terra Branford, personaggio principale dell'amato JRPG. Decisamente imponente, l'oggetto è realizzato in scala 1:6, e vanta dunque dimensioni ragguardevoli. I dettagli sembrano essere molto curati, per una statua da collezione parte della linea Square Enix Masterline.

A rendere il prodotto a tema Final Fantasy VI ancora più esclusivo, ci pensa poi la distribuzione decisa dalla compagnia giapponese. Il publisher ha infatti annunciato che saranno commercializzati in tutto il mondo solamente 600 esemplari della figure, 150 dei quali riservati al mercato del Sol Levante. Un'esclusività che si riflette anche in un prezzo decisamente poco abbordabile. La statua di Terra sarà infatti messa in vendita alla cifra di ben 1.485.000 Yen, equivalenti - al cambio odierno - alla bellezza di oltre 10.600 euro. In attesa di scoprire quanti appassionati decideranno realmente di investire una tale cifra, Square Enix ha già comunicato che la vendita della figure avrà inizio il prossimo 28 luglio 2023, dunque tra oltre un anno.



Intanto, ricordiamo che è ormai disponibile Final Fantasy VI Pixel Remaster, pubblicato su PC e dispositivi mobile lo scorso febbraio.