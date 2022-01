Final Fantasy VII, 25 anni di Cloud: Square Enix annuncia un evento speciale

In attesa di scoprire cosa riserverà Final Fantasy VII Remake Parte 2, il pubblico di appassionati del JRPG può iniziare ad appuntarsi una data sul calendario.

Il team di Square Enix ha infatti annunciato un evento speciale volto a celebrare il XXV anniversario dell'esordio giapponese di Final Fantasy VII. Per questa ragione, il prossimo lunedì 31 gennaio 2022 sarà trasmessa una diretta streaming dedicata all'iconica avventura di Cloud e compagni. L'appuntamento, battezzato "Final Fantasy VII commemorative broadcast", vedrà come ospiti speciali Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase, rispettivamente Director dell'originale Final Fantasy VII e Producer di Final Fantasy VII Remake.

La diretta dedicata ai 25 anni di Final Fantasy VII sarà preceduta dal primo appuntamento periodico con il team di sviluppo di Final Fantasy VII: The First Soldier. Gli autori del battle royale gratuito ambientato nell'universo del JRPG approfitteranno infatti dell'occasione per presentare alcune delle novità in arrivo nel gioco mobile nel corso dei prossimi mesi. Il tutto prenderà il via alle ore 11:00 del fuso orario italiano. La diretta potrà essere seguita direttamente su YouTube, ma non è chiaro se Square Enix renderà disponibili dei sottotitoli in lingua inglese per l'appuntamento.



In chiusura, ricordiamo che Final Fantasy VII Remake Intergrade è ora disponibile su PC in 4K.