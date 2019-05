Final Fantasy VII si aggiorna su Switch e One per sistemare il bug delle musiche

Nelle ultime ore le versioni Nintendo Switch e Xbox One di Final Fantasy VII si sono aggiornate per risolvere un fastidioso problema legato al comparto sonoro.

Sono infatti in tantissimi gli appassionati che si sono lamentati di un bug che causava il riavvio delle musiche di FF7 al termine di ogni combattimento, spingendo in alcuni casi i fan ad abbandonare il gioco in attesa di una soluzione.

Ecco di seguito tutti i dettagli sull'aggiornamento in questione:

La musica riprenderà ora dal punto esatto in cui si era interrotta al termine di una battaglia

Le transizioni tra gameplay e filmati non includono più un frame completamente nero

Risolto un problema della scena del flashback, la quale non era accompagnata dalla musica corretta

Nel frattempo sembra che il bug del comparto sonoro affligga anche le versioni Switch e Xbox One di Final Fantasy IX, ma al momento non si conoscono i dettagli circa l'arrivo di una patch correttiva per il titolo.

Vi ricordiamo che Final Fantasy VII su Switch è stato il gioco più scaricato nel corso del mese di marzo in Europa. Avete già visto il nuovo trailer di Final Fantasy VII Remake mostrato nel corso dell'ultimo State of Play? Come annunciato negli scorsi mesi, FF7 Remake avrà struttura episodica e potrebbe arrivare anche su PlayStation 5.