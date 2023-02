Final Fantasy VII: un cosplay di Aerith Gainsborough sempre da incanto

Square Enix non è di certo un'azienda piccola, occupandosi di tante realtà. Tuttavia è molto conosciuta, in particolare fuori dal Giappone, per il suo settore videoludico che ha sfornato alcuni dei lavori più importanti degli ultimi decenni, con personaggi iconici, in particolar modo legati alla saga di Final Fantasy.

Aerith, conosciuta anche come Aeris nella versione giapponese, è uno dei personaggi più iconici della serie di videogiochi Final Fantasy. La sua apparizione in Final Fantasy VII, uscito per la prima volta nel 1997, ha fatto innamorare i giocatori di tutto il mondo grazie alla sua personalità gentile, la sua bellezza e al suo destino. Aerith Gainsborough è una giovane donna con i capelli marroni e gli occhi verdi, una combinazione che già fa esaltare la sua bellezza. In realtà la sua origine testimonia la sua radice non umana: è infatti una delle ultime rappresentanti di un'antica razza chiamata Cetra, dotata di grandi poteri magici e, pertanto, è soltanto per metà umana.

La sua vita viene stravolta quando incontra il protagonista, Cloud Strife, e da lì le cose si dirigeranno in una certa direzione. Ma senza addentrarsi troppo nella trama di Final Fantasy VII che verrà cambiata nei remake attualmente in fase di produzione, ormai la passione per questi personaggi è alta. E così ecco un cosplay di Aerith Gainsborough incantevole mentre vende fiori grazie alla realizzazione di Hiyaartist, mostrata sia in due foto che in un video, tutti e tre disponibili in basso.

E potete vederla anche con gli altri personaggi in questo cosplay di gruppo di Final Fantasy VII.