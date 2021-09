Final Fantasy VII: il cosplay di un'affascinante Tifa Lockhart vi porterà al Settimo Cielo

L'avventura di Final Fantasy VII è una delle più famose e conosciute della saga. Usando Cloud Strife e gli altri personaggi di questa avventura preparata da Square Enix più di un ventennio fa abbiamo esplorato un racconto talmente apprezzato da tornare in una nuova veste con Final Fantasy VII Remake per PlayStation 4.

Il primo capitolo del rifacimento del videogioco è stato pubblicato ad aprile 2020 e ci ha permesso di rivedere con la nuova grafica Cloud e gli altri protagonisti. Tra questi c'è l'immancabile Tifa Lockhart, amica d'infanzia del biondo guerriero e barista e proprietaria del bar Settimo Cielo. Tifa si riconosce a prima vista grazie anche a un outfit che fa risaltare il suo fisico.

La cosplayer Drew, in arte anche Candylion, ha postato sul suo account Instagram un album con tre foto dove la vediamo in azione con un cosplay di Tifa Lockhart da Final Fantasy VII. La ragazza ha deciso di riprendere in tutto e per tutto l'abito della barista, presentandosi così con una canotta bianca, gonna nera, guanti rossi e altri accessori ormai ben impressi nella mente degli appassionati del videogioco e del personaggio.

Non si sa ancora quando rivedremo Tifa Lockhart e gli altri personaggi dato che è ancora in corso lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake capitolo 2.