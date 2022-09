Final Fantasy VII: un cosplay di Tifa Lockhart ad alta risoluzione dal remake

Final Fantasy VII è del 1997. Square Enix ha pubblicato questo capolavoro ben 25 anni fa, un tempo che sembra ormai lontanissimo. Parliamo infatti di un periodo non ancora maturo per i videogiochi come quello odierno, che mette a confronto i pochi poligoni con le strutture accurate delle console disponibili oggi.

Sfruttando però la voglia degli appassionati, Square Enix ha deciso di puntare sul remake di Final Fantasy VII per riportare attenzione sulla saga, in attesa di un titolo completamente nuovo. Dopo varie beta e demo, anche giocabili, nel 2020 è arrivato l'atteso prodotto finito, che però si è rivelato essere soltanto una parte di una serie più lunga. Sono stati quindi riscoperti personaggi del calibro di Cloud Strife, Sephiroth, Aerith Gainsborough e ovviamente l'immancabile Tifa Lockhart, una delle protagoniste più amate del mondo videoludico.

Momo ha pensato di portare in vita Tifa Lockhart con questo cosplay tirato fuori dal remake di Final Fantasy VII. Il suo abito è esattamente come quello della ragazza del videogioco di Square Enix e anche la posa riprende una molto comune. Con i guanti pronti, si getterà nella sfida che sta per arrivare. Intanto però sarà necessario aspettare qualche anno per Final Fantasy VII Rebirth, seconda parte di questa trilogia.