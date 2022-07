Final Fantasy VII: un cosplay di Tifa Lockhart italiana pronta per il Rebirth

Final Fantasy VII è stato uno dei videogiochi più di successo di sempre, con ancora oggi riconoscibilissimo grazie a un paio di personaggi che hanno fatto la storia. L'avventura che all'epoca era molto in bassa risoluzione, viste le potenzialità delle console di un ventennio fa, è stata completamente rifatta negli ultimi anni.

Square Enix ha deciso di rifare completamente uno dei suoi videogiochi più iconici con la trilogia di Final Fantasy VII Remake, per il momento giocabile soltanto con una prima parte - riproposta anche in versione next gen e PC grazie alla versione Intergrade. In futuro arriveranno altre due parti, ed è proprio sulla seconda che al momento sta lavorando l'azienda giapponese.

Tifa Lockhart tornerà anche nella prossima parte di Final Fantasy VII Remake, ma bisognerà attendere ancora un po' di tempo per il Rebirth. Ecco perché potete lenire l'attesa con questo cosplay di Tifa Lockhart, approfittando dell'ottimo lavoro realizzato da Kiara Berry, una cosplayer italiana. Tifa è stata riprodotta davvero bene, con i capelli e tutti gli accessori e vestiti che la contraddistinguono.

La stessa cosplayer ultimamente si è dedicata ancora a Final Fantasy VII con questo cosplay di Aerith Gainsborough.