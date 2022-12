Final Fantasy VII: un cosplay di Tifa Lockhart in posa come una certa statuetta

Uno dei più grandi progetti di Square Enix è la saga di Final Fantasy, che si articola su ben 16 mondi diversi. Ad ogni iterazione, la casa giapponese decide di cambiare le carte in tavola presentando personaggi e mondi completamente nuovi, che condividono una sorta di influenza di ambientazione e poco altro, come lo stile.

Se nei primi anni la produzione di questi videogiochi era molto rapida, negli ultimi periodi invece è stato necessario prendersi più tempo per sviluppare i giochi e ciò ha portato a una grossa dilatazione nelle uscite. Se la saga principale si è fermata, in attesa di Final Fantasy XVI, lo stesso non si può dire per la saga in generale, grazie ai remake di Final Fantasy VII, uno dei videogiochi più amati non solo della serie ma di tutto il mondo videoludico in generale.

Il ritorno di Cloud, Sephiroth, Tifa e gli altri ha inevitabilmente scatenato il pubblico ma anche tutta la macchina industriale che c'è dietro. Sono infatti tornate a pieno regime le statuette dedicate a questi personaggi, anche alcune molto particolari. E in molti hanno già visto la sconcia statuetta di Tifa Lockhart da 500 dollari annunciata qualche mese fa.

A questo proposito, la cosplayer Yuna Kairi ha avuto la particolare idea di prenderla a modello per realizzare questo cosplay di Tifa Lockhart proprio come la statuetta provocante, replicando quindi il personaggio non nella sua classica posa da combattimento o al bar, ma in una che non è mai stata replicata nei videogiochi. La apprezzate lo stesso? Intanto c'è da attendersi qualche cambiamento da Final Fantasy VII Rebirth, la seconda parte del rifacimento di Square Enix.