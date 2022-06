Final Fantasy VII: un cosplay di Tifa Lockhart sul ring

La storia dei Final Fantasy è molto lunga. Square Enix iniziò questa collana di videogiochi diversi decenni fa, slegandoli sempre l'uno dall'altro: ogni iterazione è diversa dalla precedente per personaggi, mondo, dinamiche e tanto altro ancora. E al giorno d'oggi ci sono tanti giochi di Final Fantasy.

Questo vuol dire che ci sono moltissime figure di rilievo che sono state create nel corso degli anni, con ognuna di loro che sopravvive nel proprio universo senza interferire con le altre e senza tornare spesso. Qualche volta però il ritorno c'è, come accaduto negli ultimi anni grazie al remake di Final Fantasy VII, pubblicato con una prima parte su console e poi su PC. Il numero sette è sicuramente tra i videogiochi più amati non soltanto della saga ma di tutta l'industria videoludica, con tanti videogiocatori che conoscono Cloud e Sephiroth pur non avendo mai messo le mani sul prodotto di Square Enix.

E da questo universo numero sette deriva anche il personaggio di Tifa Lockhart, che aiuterà il protagonista a raggiungere il suo obiettivo. Mentre si attende Final Fantasy VII Remake parte 2, Alin Ma ha voluto mostrarsi proprio come la guerriera del videogioco. Ecco quindi un cosplay di Tifa Lockhart pronta a salire sul ring, con il solito abito composto da un top bianco e una gonna, oltre un vistoso guanto rosso.