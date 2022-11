Final Fantasy VII: un cosplay di Tifa perfetta per il remake

Il ritorno di Final Fantasy VII negli scorsi anni ha risvegliato un fandom che per molto tempo era rimasto sopito. Personaggi del calibro di Cloud, Sephiroth e Tifa in realtà non sono mai finiti davvero fuori dai radar dei videogiocatori più o meno incalliti, anche grazie alle comparse in altre saghe videoludiche come Kingdom Hearts.

Rimane però il fatto che sono tornati protagonisti dopo tantissimi anni. E mentre Square Enix lavora attivamente a Final Fantasy XVI, il nuovo capitolo completamente inedito della saga, procedono i lavori anche sul suo titolo storico. Il primo remake di Final Fantasy VII ha scoperchiato un vaso di pandora che porterà all'affrontare nuove sfide nei prossimi due capitoli. Sì, nuove sfide, dato che è stato annunciato che ci saranno cambiamenti nella storia del remake di Final Fantasy VII.

Ciò che è certo però è che ad affrontare i pericoli in parte inediti ci saranno sempre i soliti personaggi. Anche Tifa Lockhart è tornata per l'occasione, rispolverando il suo outfit semplice ma efficace e ben impresso nella memoria di tutti. Così quando la cosplayer Angelina Chernyak, in arte Lil.g, ha preparato questo cosplay di Tifa Lockhart davvero perfetto, tutti l'hanno riconosciuta subito sommergendola di like. La foto in basso mette in risalto la bellezza della cosplayer ma anche l'efficacia di questa rappresentazione.