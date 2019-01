Final Fantasy VII: disponibile in beta il pacchetto di texture HD creato dall'IA neurale

Poche settimane fa vi avevamo parlato dell'interessante lavoro di rimasterizzazione di Final Fantasy VII in cui si era cimentato lo sviluppatore amatoriale CaptRobau, che grazie all'I.A. neurale inclusa nel programma GigaPixel sta cercando di restituire all'acclamato JRPG di Square-Enix una veste grafica (relativamente) al passo coi tempi moderni.

Ebbene, CaptRobau è già riuscito a ultimare una versione preliminare del texture pack volto ad aumentare del 400% la risoluzione dei fondali degli scenari di gioco. Il lavoro, come detto, è realizzato in gran parte dall'Intelligenza Artificiale, che intuisce in maniera automatica il modo di correggere (e non semplicemente upscalare) la definizione grafica dei vari elementi di gioco. Lo sviluppatore, invece, si occupa di rettificare l'operato dell'I.A., nel caso questa abbia agito in maniera erronea: motivo, questo, per cui il pacchetto di texture definitivo è ancora in fase di lavorazione, ed è stato per il momento pubblicato in versione "beta".

Per procedere al download, vi basterà collegarvi a questo indirizzo. Il texture pack è compatibile con qualsiasi edizione PC di Final Fantasy VII, che si tratti del disco originale risalente al 1997, della versione del 2012 pubblicata sullo store di Square-Enix, o della più recente copia digitale del 2013 che possedete su Steam. Per permettervi di dare un'occhiata al lavoro di rimasterizzazione di CaptRobau, vi abbiamo riportato un paio di filmati dimostrativi che potete visionare in cima e in calce alla notizia.