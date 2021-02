Final Fantasy VII interamente giocabile con asset HD creati dall'IA grazie ad una mod

L'originale e indimenticato Final Fantasy VII, che proprio pochi giorni fa ha festeggiato il suo 24° anniversario, è ora interamente giocabile in versione PC con asset in HD upscalati dall'Intelligenza Artificiale. Il ringraziamento va all'utente Satsuki Yatoshi che, dopo mesi di lavoro, è finalmente riuscito ad ultimare la sua mod.

L'encomiabile lavoro del modder è stato presentato nel nuovo trailer che ha accompagnato il lancio della versione definitiva del contenuto, grazie al quale l'Intelligenza Artificiale va a lavorare sugli asset del celeberrimo JPRG di Square-Enix per upscalarne la risoluzione. L'aspetto grafico del titolo è stato elaborato in tutti suoi aspetti, e sarà possibile godere dei miglioramenti in qualunqe situazione di gioco: durante l'esplorazione degli scenari pre-renderizzati, muovendoci nella World Map, nel corso degli scontri (migliorati anche gli effetti visivi delle mosse speciali), durante le cutscene a 30fps, ed anche nei minigiochi e spostandoci tra i menù.

Se interessati a provare il tutto con mano, vi rimandiamo a questo link dove potrete procedere al download. Se aveste bisogno di un aiuto per installare il contenuto, il modder ha pensato anche a questo: qui trovate un filmato di circa un minuto che vi illustra brevemente i passi da seguire per l'installazione su Steam.

Potrebbe essere un buon motivo per tornare a vivere le avventure di Cloud, nell'attesa che Square-Enix sia finalmente pronta a svelare nuove informazioni sull'attesissimo Final Fantasy VII Remake Parte 2. In tanti si erano convinti del fatto che il publisher nipponico sarebbe tornato a parlare del gioco in occasione del concerto dedicato a Final Fantasy VII, ma così non è stato sfortunatamente.