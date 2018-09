Final Fantasy VII, IX, X, XII, Pocket Edition e World of Final Fantasy arrivano su Switch

In occasione dell'evento Direct attualmente in atto, Nintendo ha annunciato l'arrivo di diversi capitoli della fortunata serie JRPG di Final Fantasy in dirittura d'arrivo su Nintendo Switch.

Per la precisione, Final Fantasy VII, IX, X, X-2, Chronicles HD Remaster (le stesse versioni rimasterizzate per PlayStation 4) e XII: The Zodiac Age (stessa edizione rilasciata su PlayStation 4) sono stati annunciati per la console ibrida. In aggiunta, anche World of Final Fantasy arriverà su Switch, come confermato durante il livestream con un trailer, mentre Final Fantasy XV Pocket Edition è già disponibile sullo store della piattaforma. I giochi saranno pubblicati nel corso del 2019, attendiamo dettagli più precisi al riguardo nelle prossime settimane. Vi lasciamo ai trailer che trovate in cima e in calce all'articolo.