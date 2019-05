Final Fantasy VII: una mod per PC "rimasterizza" il gioco

Se non riuscite più ad attendere l'uscita di Final Fantasy VII Remake, c'è un altro modo per giocare a una versione rimasterizzata del gioco, grazie al modder CaptRobau, che da un po' di tempo era al lavoro su una mod per il celebre titolo di Square Enix.

Lavori che sembrano ora essere stati completati, visto che la versione v1.0 è stata già resa disponibile per il download, e la mod Remako HD Graphics è praticamente realtà: si tratta di una versione del gioco che utilizza una rete neurale di IA per l'upscaling del gioco, che ha aumentato la risoluzione del titolo originale di ben quattro volte.

Tutto è stato migliorato in tal modo, dalle schermate delle battaglie alle texture, fino agli ambienti in background e le sequenze video full-motion, e il bello è che funziona su qualsiasi versione PC di Final Fantasy, incluse quella di Steam, quella dello store Square Enix e perfino quella originale su CD.

Potete vederla in azione nel video che trovate in apertura della news, e se dovesse convincervi, potete scaricarla gratuitamente sul sito dell'autore.

Se invece preferite aspettare il vero e proprio remake, sul nostro sito trovate gli ultimi dettagli su Final Fantasy VII Remake, in attesa degli ulteriori aggiornamenti annunciati in occasione dell'E3 2019.