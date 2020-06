Final Fantasy VII in musica: nuova compilation pubblicata da Square Enix

Tra i punti di forza di molti titoli legati al celebre franchise Square Enix figura sovente una colonna sonora coinvolgente ed emozionante: non fa eccezione il caso di Final Fantasy VII Remake.

Non sorprende dunque che Square Enix abbia scelto di pubblicare una raccolta digitale di brani tratti dall'opera. Con un insieme di 10 tracce, l'album raccoglie ogni tema musicale di Final Fantasy VII Remake di Distant Worlds e A New World. L'album si intitola "Distant Worlds and A New World Collections: music from FINAL FANTASY VII" e può essere acquistato in versione digitale al prezzo di $8,50. Di seguito, l'elenco delle tracce incluss:

Bombing Mission (FINAL FANTASY VII) [from Distant Worlds] 04:03

Main Theme of Final Fantasy VII (FINAL FANTASY VII) [from Distant Worlds II] 06:46

Those Who Fight (FINAL FANTASY VII) [from A New World] 04:20

Aerith's Theme (FINAL FANTASY VII) [from Distant Worlds] 05:50

JENOVA (FINAL FANTASY VII) [from Distant Worlds II] 04:21

Cinco de Chocobo (FINAL FANTASY VII) [from Distant Worlds V] 04:43

Gold Saucer (FINAL FANTASY VII) [from A New World - Volume II] 02:29

Cosmo Canyon (FINAL FANTASY VII) [from Distant Worlds IV] 03:55

JENOVA COMPLETE (FINAL FANTASY VII) [from Distant Worlds IV] 03:42

One-Winged Angel (FINAL FANTASY VII) [from Distant Worlds] 04:30

In chiusura, ricordiamo che il secondo capitolo del remake Square Enix è in sviluppo: al momento on è chiaro se Final Fantasy 7 Remake Parte 2 sarà open world o meno.