Final Fantasy VII Rebirth, il gioco è in preordine proprio ora su Amazon

Final Fantasy VII Rebirth è il nuovissimo gioco d'azione pubblicato e sviluppato da Square Enix ed in uscita al momento solo per PlayStation 5 il 29 febbraio 2024, seguito dell'acclamato remake della prima parte di Final Fantasy VII uscito nel 2020 e secondo capitolo della trilogia di remake del famoso Final Fantasy VII uscito per la PS1 nel 1997.

Come nel capitolo precedente, vestiremo i panni di Cloud e di un gruppo eco-terrorista Avalanche alla ricerca di Sepiroth attraverso il pianeta per impedire alla megacorporazione Shinra di sfruttare la sua essenza vitale, in un gioco di ruolo strategico che alterna azioni in tempo reale, gestione tipica dei giochi di ruolo e combattimenti strategici.

Come per il remake che lo ha preceduto, chi ha giocato il titolo originale nella prima PlayStation e giocherà anche questo secondo capitolo, si troverà una narrativa notevolmente espansa ed un rapporto tra i personaggi di gioco nettamente più dettagliato.