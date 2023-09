Final Fantasy VII Rebirth, più Zack per tutti: sarà protagonista di un nuovo episodio

Dopo aver riscoperto la storia di Zack Fair all'interno di Crisis Core: Final Fantasy VII, gli appassionati della serie Square Enix avranno presto la possibilità di tornare a vestire i panni del personaggio.

Quest'ultimo sarà infatti di ritorno in Final Fantasy VII: Rebirth, secondo capitolo del progetto di remake dell'originale Final Fantasy VII. Grazie al processo di ampliamento e riscrittura della storia del JRPG, Zack Fair troverà ampio spazio nell'avventura di Cloud e compagni. In particolare, il producer Yoshinori Kitase ha da poco confermato che l'ex SOLDIER sarà l'assoluto protagonista di un episodio completamente inedito.

Già avvistato al termine del primo Final Fantasy VII Remake, Zack Fair avrà dunque un ruolo molto più ampio di quanto visto nella storia originale. Una circostanza sulla quale Yoshinori Kitase non ha però voluto offrire troppi dettagli: "Non posso dire molto più di questo, perché desidero che il pubblico lo scopra in prima persona, mentre gioca".



Non resta dunque che attendere l'uscita di Final Fantasy VII: Rebirth, per scoprire come il team di Square Enix ha deciso di riscrivere l'iconica avventura. Nel frattempo, gli autori del remake hanno discusso anche della presenza di Vincent Valentine in Final Fantasy VII: Rebirth, con quest'ultimo che però non sarà un personaggio giocabile.