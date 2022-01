Final Fantasy VII Remake Parte 2 arriva nel 2023 in esclusiva PS5, secondo un rumor

Il noto insider Nate the Hate ha pubblicato un nuovo video sul suo canale YouTube, ricco di possibili anticipazioni e speculazioni su alcuni dei titioli più attesi sulle console PlayStation. Uno di questi è indubbiamente Final Fantasy VII Remake Parte 2, di cui sappiamo ancora molto poco.

Proprio a causa dell'esiguità di informazioni, e considerando anche i tempi piuttosto dilatati con cui ha preso forma il primo capitolo dell'ambizioso remake di Square-Enix, i fan non sono particolarmente ottimisti riguardo alle tempistiche di lancio del sequel. Tuttavia, stando a Nate the Hate, non dovremo aspettare poi così tanto prima di mettere le mani sul titolo.

Secondo l'insider Final Fantasy VII Remake Parte 2 uscirà nel 2023, e verrà pubblicato esclusivamente su PlayStation 5. Si preannuncia quindi un seguito completamente next-gen, con PlayStation 4 completamente esclusa dai piani di Square-Enix.

La pubblicazione del gioco - continua il leaker - dipende strettamente da Final Fantasy XVI e dalla sua finestra di lancio. Il publisher nipponico, chiaramente, non vuole creare conflitti di interessi tra i suoi due JRPG, e sta cercando di stringere i tempi di sviluppo per riuscire a pubblicare FF XVI in tempo per la fine del 2022 (recentemente abbiamo appreso che i lavori sono in ritardo di circa 6 mesi sulla tabella di marcia). Ne consegue che se Final Fantasy XVI verrà rimandato, allora anche Final Fantasy VII Remake Parte 2 subirà la stessa sorte.

Come sempre in questi casi, vi invitiamo a prendere con le pinze quanto riportato, nell'attesa che Square-Enix ci aggiorni ufficialmente riguardo ai suoi progetti. In tal senso, Yoshinori Kitase ha lasciato intendere che novità su Final Fantasy VII Remake Parte 2 potrebbero arrivare quest'anno.