Final Fantasy VII Remake: annunciata la data di lancio ufficiale!

I rumor si sono rivelati fondati anche questa volta e, esattamente come preannunciato dal noto insider Daniel Ahmad, Square-Enix è tornata mostrare Final Fantasy VII Remake in occasione del nuovo concerto musicale "Final Fantasy VII A Symphonic Reunion", tenuto in quel di Los Angeles nel corso della nottata.

Non solo il trailer ci permette di dare uno sguardo più esteso al filmato a cui già avevamo assistito durante lo scorso appuntamento dello State of Play di PlayStation, ma ci rivela altresì un'informazione a cui i giocatori anelavano ormai da anni: la data di lancio di Final Fantasy VII Remake. Come evidenziato al termine del filmato, che trovate riportato in cima alla notizia, il primo episodio del rifacimento della settima fantasia finale di Square-Enix sarà pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 il 3 marzo 2020!

Dopo aver scatenato una fragorosa gioia tra il pubblico che assistiva al concerto, siamo certi che il publisher nipponico diffonderà ulteriori informazioni sul gioco nel corso della sua conferenza all'E3 2019, prevista per martedì 11 giugno alle ore 03:00 italiane.