Final Fantasy VII Remake: appaiono in rete nuovi artwork del gioco

Il 22 gennaio prenderà il via l' evento , particolarmente atteso dai fan che attendono con impazienza delle novità su

Ad alcuni membri della stampa è stata concessa l'opportunità di accedere all'area prima dell'apertura al pubblico, e nonostante non fossero autorizzati a scattare delle fotografie, alcune immagini ritraenti degli artwork di Final Fantasy VII Remake (esposti per l'occasione) sono subito apparse in rete. Purtroppo la qualità non è delle migliori, ma è comunque sufficiente per farsi un'idea piuttosto precisa. Trovate i tweet allegati in calce a questa notizia, assieme ad un paio comparative con le ambientazioni originali realizzate da un utente.

Cosa ve ne pare? Per ulteriori informazioni su Final Fantasy VII Remake non possiamo far altro che attendere l'inizio dell'evento, durante il quale Square Enix, come precedentemente annunciato, diffonderà novità sul gioco. Recentemente, il produttore Yohinori Kitase è intervenuto per tranquillizzare i fan, specificando che i lavori sul titolo procedono regolarmente. Secondo alcuni rumor, invece, Final Fantasy VII Remake verrà suddiviso in tre episodi e sarà strutturato come un moderno open world.