Final Fantasy VII Remake arriva su Xbox Game Pass al termine dell'esclusiva PlayStation?

Sappiamo bene come Final Fantasy VII Remake sia un'esclusiva temporale per console PS4 e PS5, ed in tanti si chiedono su quali altre piattaforme approderà il rifacimento del JRPG una volta sciolti i vincoli del contratto stretto tra Square-Enix e Sony.

Per quanto risulti molto probabile il port del gioco per PC, rimangono tutt'oggi dei dubbi riguardo all'eventuale arrivo su Xbox. Un sospetto tweet di Square-Enix, che recentemente sembra in ottimi rapporti con Microsoft avendo concordato il lancio al day one di Outriders su Xbox Game Pass, potrebbe però aver riacceso delle forti speranze in tal senso.

Il cinguettio in questione, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, è costituito dall'utilizzo di sette emoji "eyeball" con cui Square-Enix ha risposto ad un post dell'account ufficiale di Xbox Game Pass. Certamente il messaggio non è dei più chiari e trasparenti, ma siamo ormai abituati - proprio come accaduto con il caso di Outriders - a ricevere questi piccoli indizi e suggerimenti riguardo agli imminenti annunci nel mondo del gaming.

Tra l'annuncio a sorpresa di Outriders e l'aggiunta di 20 giochi Bethesda nel catalogo del suo servizio di gaming on demand, Microsoft si è dimostrata estremamente attiva in queste ultime settimane, e non soprenderebbe poi così tanto vedere Final Fantasy VII Remake al day one su Game Pass, una volta che sarà scaduto il termine dell'esclusività detenuta da Sony.

Approfittiamo dell'occasione per ricordare ai possessori di PlayStation 4 che Final Fantasy VII Remake è scaricabile gratis questo mese con PlayStation Plus. La versione Intergrade del JRPG, al cui interno sarà incluso il DLC dedicato a Yuffie, arriverà esclusivamente su PlayStation 5 il 10 aprile.