Final Fantasy VII Remake arriva su Xbox? Microsoft chiarisce il malinteso

Nel cuore dell'estate, un misterioso Tweet ha fatto la sua apparizione sui canali social del colosso di Redmond, con Final Fantasy VII Remake apparso sull'account X di Xbox Brasile.

Come facilmente immaginabile, il cinguettio ha rapidamente attirato l'entusiasmo del pubblico verdecrociato, che lo ha collegato a una imminente pubblicazione del titolo Square Enix sui lidi delle console Xbox. Nel giro di pochi minuti, tuttavia, il Tweet è stato cancellato da Xbox Brasile, che non ha offerto ulteriori chiarimenti in merito. Tale circostanza non ha intaccato l'entusiasmo dei fan, che con la Gamescom 2023 alle porte hanno pensato a un leak involontario.

Purtroppo però giunge ora la conferma definitiva: nessun teaser, si è trattato di un semplice errore. A renderlo noto è un portavoce di Microsoft, che ha rilasciato una dichiarazione alla redazione USA di Eurogamer. "L'immagine - si è affermato - è stata pubblicata per errore e successivamente rimossa perché includeva un titolo che non è disponibile su Xbox". Dunque, salvo sorprese dell'ultimo minuto, ancora nulla da fare per i giocatori Xbox Series X|S che attendono un porting di Final Fantasy VII Remake, in versione originale o in versione Intergrade.



Nonostante dal lancio del rifacimento su PC sia trascorso ormai diverso tempo, su console il ritorno di Cloud e compagni resta appannaggio esclusivo degli hardware PlayStation.