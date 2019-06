Final Fantasy 7 Remake potrebbe arrivare anche su PS5

Il nuovo video del remake di Final Fantasy VII mostrato durante la conferenza E3 di Square Enix ha infiammato gli appassionati, che non vedono l'ora di saperne di più sul gioco. E alcune novità potrebbero essere arrivate direttamente dal presidente della software house, Yosuke Matsuda.

In una recente intervista infatti, Matsuda sembra aver aperto alla possibilità che l'attesissimo titolo esca anche su PlayStaton 5.

Il primo capitolo del gioco, che sarà incentrato su Midgar, uscirà su PS4 il 3 Marzo 2020, e dunque, essendoci la possibilità che PS5 esca entro la fine del 2020 e visto che Square Enix non sa ancora quanti episodi avrà Final Fantasy VII Remake, c'è il concreto rischio che i restanti episodi del gioco usciranno quando PS4 sarà già una console della scorsa generazione.

Ecco perché a Matsuda è stata posta la domanda: "È prevista una versione PS5 del gioco?". Ecco la risposta: "Credo che i nostri team abbiano fatto in modo che il gioco supporti sia la prossima che l'attuale generzione di console. Credo sia stato sviluppato in modo da essere giocato su entrambe, quindi la cosa non mi preoccupa".

Nonostante l'utilizzo del "credo" sottolinei come non ci sia niente di ufficiale ancora, si tratta di ben più che un'apertura di Matsuda, per cui è probabile che potremo goderci il titolo su entrambe le piattaforme. Se fosse confermato, vi farebbe piacere?