Final Fantasy VII Remake: il design di Cloud e dei membri Avalanche è stato modificato

Stando ad alcuni report emersi su Twitter, pare cheabbia modificato il character design di Cloud previsto per Final Fantasy VII Remake . La conferma sarebbe arrivata con 4 nuovi screenshot che la compagnia giapponese pubblicherà solo dopo il 28 febbraio.

Queste immagini sono state mostrate durante un talk show ospitato al Mori Arts Center Gallery di Tokyo, in occasione di una evento dedicato al 30° anniversario di Final Fantasy. I visitatori, al momento, sono le uniche persone che hanno visto gli screenshot in questione, con alcuni di loro che avrebbero parlato su Twitter dei cambiamenti apportati al character design di Cloud e dei membri di Avalanche.

I report su Twitter descrivono Biggs come un "super bello", Wedge come "paffuto" e Jessie come "carina", con Cloud che sembrerebbe dimostrare in modo convincente la sua giovane età, mantenendo intatto il suo fascino. Il cast principale, insomma, sarebbe stato ritoccato rispetto a quanto visto negli ultimi video, e a tal proposito il development lead di Final Fantasy VII Remake Naoki Hamaguchi avrebbe ricevuto la piena approvazione da Testuya Nomura per il nuovo design dei personaggi.



A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da Square Enix, con la pubblicazione dei nuovi screenshot attesa dopo il 28 febbraio.