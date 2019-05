Final Fantasy VII Remake guida la classifica dei giochi più attesi dei lettori di Famitsu

Come di consueto, i lettori del noto magazine nipponico Famitsu hanno espresso le proprie preferenze settimanali in merito ai giochi da loro più attesi. L'ultima classifica condivisa con il pubblico vede Final Fantasy VII Remake alla guida, davanti ad IP altrettanto celebri.

L'attesa produzione di Square Enix, recentemente tornata a mostrarsi grazie ad un nuovo trailer in occasione dell'ultima edizione dello State of Play di Sony, occupa infatti la prima posizione, guadagnandosi il titolo di "gioco più atteso". Medaglia d'argento per un'altra produzione della software house: la versione Nintendo Switch di Dragon Quest 11. Medaglia di bronzo invece per il recentemente annunciato Project Sakura Wars. Seguono poi i futuri rappresentanti di IP molto amate, tra cui Fire Emblem, Pokemon o Bayonetta: che novità in merito possano essere condivise con il pubblico in occasione del Nintendo Direct E3 2019?

[PS4] Final Fantasy VII Remake – 1.519 voti [NSW] Dragon Quest XI S – 1.052 voti [PS4] Project Sakura Wars – 1.034 voti [NSW] Fire Emblem: Three Houses – 973 voti [NSW] Animal Crossing – 818 voti [NSW] Pokemon Scudo/Pokemon Spada – 793 voti [PS4] Monster Hunter World: Iceborne – 669 voti [NSW] Bayonetta 3 – 586 voti [PS4] To All Mankind – 532 voti [PS4] Samurai Shodown – 526 voti

Cosa ne pensate, qual è il gioco che attendete di più in assoluto?