Final Fantasy VII Remake Intergrade: un cosplay di Yuffie in costume da Moguri

La prossima uscita di Crisis CoreFinal Fantasy VII Reunion, versione completamente riprogettata del capitolo uscito su PSP nel 2007, non distogli l'attenzione del fandom dalla trilogia remake dell'originale Final Fantasy VII. Dunque, riabbracciamo Yuffie, tra le protagoniste più amate del capitolo.

Personaggio segreto e opzionale del titolo uscito nel 1997, Yuffie Kisaragi conquista la community con il suo stile e il suo carattere. Inizialmente conosciuta come "ninja misteriosa", diviene talmente popolare da diventare una presenza costante negli altri titoli dell'universo narrativo della settima fantasia. Yuffie è l'eroina introdotta in Final Fantasy VII Remake Intergrade.

In Final Fantasy VII Yuffie è una ninja giovane e intraprendente, ossessionata dalla Materia e dal denaro per riportare la sua Wutai agli antichi fasti. Ritroveremo Yuffie tra meno di 3 anni con l'uscita di Final Fantasy VII Rebirth, attualmente in fase di sviluppo. Comprimaria del cast, viene omaggiata dalla cosplayer Hime Lily, attualmente residente in Italia.

In occasione della più recente edizione del photoshooting Volta Cosplay 2022, Hime si è lasciata andare ad alcuni scatti realizzati dal professionista Aleksander Photography. In questo cosplay di Yuffie da Final Fantasy VII vediamo la ladruncola indossare il suo buffo costume da Moguri, iconici animaletti della saga JRPG. Non lasciamoci però ingannare dall'aspetto innocuo, in quanto Yuffie è comunque pronta a derubarci armata del suo gigantesco Juji Shuriken.