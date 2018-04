Final Fantasy VII Remake: la maggior parte dello staff non ha lavorato al gioco originale

Durante una recente intervista condotta da CGWorld (e tradotta da Siliconera), l'art e VFX Director Shintaro Takai è tornato a discutere dell'atteso Final Fantasy VII Remake, atteso su PlayStation 4 ma ancora privo di una data di lancio.

Dopo aver discusso degli effetti visivi implementati in questo rifacimento del gioco, Takai ha anche discusso della formazione dello staff che sta lavorando al titolo. A quanto pare, la stragrande maggioranza dei membri del team è composta da sviluppatori che si sono affiancati ad alcuni, pochi illustri veterani che già hanno apportato il proprio contributo nella creazione del videogioco originale.

"Ce ne sono pochi [di sviluppatori che hanno lavorato a FF VII per PS One]. A partire dal producer Yoshinori Kitase, il director Tetsuya Nomura, e Kazushige Nojima, ce ne sono davvero pochi di noi. La maggior parte del team è composto da persone che hanno lavorato sulla serie dopo Final Fantasy VII, insieme a membri completamente nuovi che si sono uniti. Tanti di questi ci dicono: 'Ho giocato Final Fantasy VII da bambino e mi è piaciuto molto, e quindi voglio essere parte di esso'. Sembrerebbe che FF VII sia un titolo speciale finanche tra gli sviluppatori".

Final Fantasy VII Remake rimane atteso in esclusiva temporale su PlayStation 4. Square-Enix, tuttavia, non ha ancora annunciato alcuna data di lancio per il gioco.