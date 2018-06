Final Fantasy VII Remake non è nelle prime fasi di sviluppo, assicura Tetsuya Nomura

Sebbene in tanti si sarebbero aspettati nuovo materiale legato al titolo, Square-Enix non ha mostrato nulla di nuovo riguardo a Final Fantasy VII Remake durante l'E3 2018 di Los Angeles.

A stemperare però alcune delle preoccupazioni che aleggiano attorno al titolo, arrivano le parole di Tetsuya Nomura, recentemente intervistato da The Verge. Il director nipponico ha assicurato che, a differenza di quanto emerge nei rumor delle scorse settimane, Final Fantasy VII Remake è pieno sviluppo, ed è falso che Square-Enix sia ancora nelle prime fasi del lavoro.

"Stiamo sviluppando Final Fantasy VII in parallelo", le parole di Nomura, qui riferendosi al fatto di essere attualmente impegnato anche su Kingdom Hearts III, atteso all'uscita a gennaio 2019. "E non è ancora nelle fasi iniziali, siamo in pieno sviluppo. In questo momento, è come se mettessi il 100% su Kingdom Hearts 3, il 100% su Final Fantasy VII, il 100% su Final Fantasy VII... e faccio avanti e indietro".

Final Fantasy VII Remake è atteso su PlayStation 4 ad una data di lancio ancora sconosciuta (recentemente è stata avvistata l'edizione Xbox One sul listino del retailer statunitense GAME). Rimaniamo in attesa che Square-Enix sia finalmente pronta per tornare a mostare il suo attesissimo rifacimento di uno degli episodi più amati di Final Fantasy.