In Final Fantasy VII Remake ci saranno nuovi boss: la conferma da Nomura!

Il remake dell'iconico Final Fantasy VII, JRPG che occupa uno spazio speciale nel cuore e nella memoria di molti videogiocatori, si presenterà al pubblico nel corso del prossimo anno.

Il primo capitolo di questa nuova avventura debutterà infatti su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro in data 3 marzo 2020. L'attesa che separa gli appassionati dalla pubblicazione del gioco è dunque ancora piuttosto lunga, ma il team di Square Enix ha deciso di addolcirla offrendo alla community alcune nuove informazioni sullo sviluppo di Final Fantasy VII Remake. Tra queste ultime, troviamo alcune interessanti considerazioni condivise da Tetsuya Nomura, Director e Concept Designer del gioco.

"Quando pensate al boss finale di Midgar - scrive quest'ultimo - probabilmente pensate al M.O.T.O.R., ma - aggiunge Nomura - in questo gioco nuovi boss appariranno [...]". Le nuove sfide andranno dunque ad arricchire ulteriormente il viaggio dei giocatori all'interno di Final Fantasy VII Remake. Purtroppo, Nomura non ha offerto ulteriori indizi sulle nuove minacce che popoleranno Midgar: avete qualche sospetto in merito?



Ricordiamo che il remake di Final Fantasy VII è un progetto che si dipanerà attraverso la pubblicazione di diversi titoli. Con l'avvicinarsi del marzo 2020, Square Enix ha confermato di aver già iniziato i lavori su Final Fantasy VII Remake Parte 2.