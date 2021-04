Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour: l'evocativa OST in un trailer da 15 minuti

Square-Enix ci invita a metterci comodi e goderci quindici minuti della suggestiva musica tratta dalla colonna sonora di Final Fantasy VII Remake. Il publisher nipponico ha infatti recentemente condiviso sui suoi canali social un trailer dedicato all'Orchestra World Tour dedicato al JRPG.

Il filmato, che come di consueto vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci consente dunque di compiere un piccolo viaggio tra i momenti più rappresentativi della storia narrata in Final Fantasy VII Remake riascoltando le melodie ora quiete e rilassate, ora ritmate e coinvolgenti del maestro Nobuo Uematsu eseguite il 13 febbraio 2021 alla Hall A del Tokyo International Forum di Tokyo, in Giappone. La scaletta del trailer include le performance dei brani "Opening Medley", "Stand Up", e Let the Battles Begin - Battle Medley". Inizialmente programmato come un evento dal vivo, il concerto è stato poi trasmesso in livestream a causa delle problematiche legate al Covid-19.

"Scopri le musiche maestose di Final Fantasy VII Remake con l'Orchestra World Tour! Include dei nuovi arrangiamenti sinfonici della colonna sonora del gioco, tra cui il tema principale di Final Fantasy VII Remake, intitolato "Hollow", l'ultima composizione originale di Nobuo Uematsu, interpretati da un'orchestra e un coro di più di 100 musicisti e sotto la direzione del direttore d'orchestra Arnie Roth, vincitore di un premio Grammy e conosciuto per i suoi lavori su Distant Worlds, music from Final Fantasy".



Cogliamo l'occasione per segnalarvi che le prevendite per il concerto di Milano del 15 dicembre 2021 partiranno da domani, venerdì 9 aprile alle ore 12:00 sul sito ufficiale del tour, con i biglietti che saranno venduti al pubblico generale dal 13 aprile. Nella ovvia speranza che le restrizioni sociali vengano allentate fino ad allora, e che i concerti dal vivo tornino presto ad essere la normalità per tutti.

Ricordiamo che il JRPG di Square-Enix tornerà in una nuova veste su PS5 con Final Fantasy VII Remake Intergrade il prossimo 10 giugno.