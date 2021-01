Final Fantasy VII Remake Parte 2: il marchio Ever Crisis registrato anche in Europa

Soltanto la scorsa settimana vi abbiamo riferito dei nuovi trademark registrati da Square-Enix in Giappone, i cui nomi sembrano essere legati a doppio filo con Final Fantasy VII Remake Parte 2.

A quanto pare, il publisher ha serie intenzioni al riguardo ed ha deciso di iniziare ad agire al di fuori del territorio nipponico, depositando il marchio di "Ever Crisis" anche in Europa e Canada. Al momento rimangono invece relegati al Giappone i trademark di "The First Soldier" e "Shinra Electric Power Company".

Difficile al momento dire a cosa possano riferirsi precisamente i marchi sopracitati, ma appare piuttosto evidente come ognuno di essi abbia a che fare con Final Fantasy VII: il brevetto appena registrato in Europa fa infatti eco a Before Crisis Final Fantasy VII e ancor di più a Crisis Core Final Fantasy VII, mentre i restanti due fanno chiaro riferimento a Sephiroth (First Soldier) e alla corporazione Shinra che affrontiamo all'interno del JRPG di Square-Enix vestendo i panni di Cloud Strife.

Ever Crisis potrebbe dunque essere legato direttamente a Final Fantasy VII Remake Parte II, oppure essere un gioco spin-off che possa espandere l'universo Sci-Fi che Square-Enix sta reimmaginando in questo ambizioso remake. Al momento si tratta solo di speculazioni, e non possiamo far altro che attendere che la compagnia nipponica sveli i suoi prossimi progetti. Nel frattempo, l'attrice che interpreta Aerith all'interno di Final Fantasy VII Remake sembra essere intensamente al lavoro con il cast che Square-Enix ha assemblato per la realizzazione della seconda parte del rifacimento.