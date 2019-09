Final Fantasy VII Remake: personaggi della Shinra verranno mostrati al Tokyo Game Show

Manca ancora molto tempo al debutto di Final Fantasy VII Remake, ma il team di Square Enix sembra pronto a condividere con il pubblico nuovo materiale sul gioco.

La notizia giunge direttamente dal Director Tetsuya Nomura, che ha concesso un'intervista al noto magazine nipponico Famitsu. Quest'ultima è stata pubblicata all'interno dell'ultimo numero della rivista, raggiungendo così il grande pubblico. Al suo interno, riporta Gematsu, è possibile trovare un'informazione decisamente interessante. Nel corso della chiacchierata con la redazione di Famitsu, Nomura ha infatti annunciato che Final Fantasy VII Remake sarà presente al Tokyo Game Show 2019, ma non solo: il Director ha offerto ulteriori dettagli, anticipando che durante la fiera videoludica nipponica saranno mostrati per la prima volta personaggi che supportano la Shinra Inc.



Sembra dunque che coloro che attendono con ansia notizie sul remake dell'iconico JRPG Square Enix avranno modo di scoprire qualche dettaglio in più sulla produzione in occasione dell'edizione 2019 del Tokyo Game Show, in programma tra 12 e 15 settembre. Final Fantasy VII Remake è stato recentemente tra i protagonisti della Gamescom: sulle pagine di Evereyeye potete trovare la nostra video anteprima di Final Fantasy VII Remake, oltre al nostro provato del gioco, realizzato dal Tommaso "Todd" Montagnoli direttamente dalla Fiera di Colonia.