Final Fantasy VII Remake: reveal del nuovo trailer commentato oggi dalle 15:30 su Twitch

Dopo aver presenziato alla Fiera di Colonia, l'attesissimo Final Fantasy VII Remake è pronto a presentarsi al pubblico anche in occasione del Tokyo Games Show.

Sulle pagine del sito ufficiale di Square Enix ha infatti preso il via un misterioso conto alla rovescia, al termine del quale sarà reso disponibile un nuovo trailer dedicato al rifacimento dell'iconico JRPG. Il countdown, apparso nella mattinata, si concluderà nel corso della giornata odierna, mercoledì 11 settembre. Per la precisione, l'appuntamento è fissato per le ore 16:00 del fuso orario italiano.

Il team di Everyeye non poteva ovviamente esimersi dal seguire in diretta questo interessante appuntamento targato Square Enix. A partire dalle ore 15:30, la Redazione sarà dunque attiva in diretta streaming sul Canale Twitch di Everyeye.it. Durante la live, seguiremo e commenteremo il reveal di questo attesissimo nuovo trailer di Final Fantasy VII Remake: vi aspettiamo!



Nei giorni antecedenti all'avvio del conto alla rovescia, Square Enix aveva annunciato che in occasione del Tokyo Game Show, il pubblico avrebbe avuto l'occasione di dare un primo sguardo ai personaggi di Final Fantasy VII Remake legati alla Shinra Inc: potrebbero dunque essere proprio loro i protagonisti di questo nuovo trailer? Per scoprirlo, non ci resta che attendere ancora qualche ora!