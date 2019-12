Final Fantasy VII Remake, ancora rumor sulla Demo PS4: potrebbe includere sette 'scenari'

Nel corso degli ultimi giorni, ha trovato rapida diffusione in rete la notizia di un peculiare avvistamento: sembra infatti che un leak abbia svelato l'intenzione di Square Enix di pubblicare una Demo di Final Fantasy VII Remake su PlayStation Store.

Ora, ad incendiare ulteriormente gli animi degli appassionati giungono ulteriori speculazioni. Dalle pagine di Reddit, un utente afferma infatti di essere riuscito ad accedere a file relativi ad essa, dal quale avrebbe "estratto" alcune informazioni. Il dataminer, in particolare, riporta i seguenti due dettagli:

La Demo sarà resa disponibile in tutte le lingue supportate da Final Fantasy VII Remake;

da Final Fantasy VII Remake; La Demo dovrebbe includere al suo interno sette "scenari": sull'esatto significato di questa espressione, l'utente è tuttavia incerto ed afferma che potrebbe essere legato al numero di sequenze cinematiche incluse;

Come di consueto, vi invitiamo a ricordare che si tratta di, tanto più che, ad ora, il team di Square Enix non ha offerto alcuna conferma ufficiale in merito all'eventualità che unapossa essere effettivamente destinata ad approdare su PlayStation Store. In attesa di eventuali conferme, presunti leak e speculazioni vanno dunque interpretati con la dovuta cautela, in quanto potrebbero rivelarsi errati in tutto o in parte.Nel frattempo, Final Fantasy VII Remake non sembra essere intenzionato a cedere il titolo di gioco più atteso dai lettori di Famitsu , noto magazine nipponico.