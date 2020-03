Final Fantasy VII Remake e Sony Japan: annunciati top cover PS4 e speaker indossabili

Sull'onda dell'entusiasmo suscitato dal reveal a sorpresa della pubblicazione di una Demo di Final Fantasy VII Remake su PlayStation Store, la divisione nipponica di Sony PlayStation ha annunciato due nuovi gadget dedicati al titolo Square Enix.

Si tratta in particolare di una cover applicabile alla parte superiore di PlayStation 4, così da rendere la propria console una versione ispirata al rifacimento dell'iconico JRPG. Quest'ultima, venduta ad un prezzo di 4.000 Yen (circa 30-35 euro), sarà disponibile esclusivamente per il modello standard si PS4: esclusa dunque PlayStation 4 pro. L'oggetto approderà sul mercato indicativamente in concomitanza col lancio del gioco, atteso per il prossimo 10 aprile.



Sony Japan ha inoltre presentato un set di speaker indossabili da collo, sempre firmati da Final Fantasy VII Remake. Quest'ultimo sarà distribuito già a partire dal 20 marzo, al prezzo di 29.380 Yen (circa 240-250 euro). Entrambi gli oggetti sembrano ad ora essere un'esclusiva pensata per il mercato giapponese. Potete comunque visionarne alcune immagini di anteprima, direttamente in calce a questa news: vi piacciono?



In chiusura, ricordiamo che Final Fantasy VII Remake è entrato in fase Gold, non dovrebbero dunque essere più previsti ritardi per il suo debutto sul mercato videoludico, in esclusiva temporale per PlayStation 4.