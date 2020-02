Final Fantasy VII Remake: ecco le summon bonus in tre video

Mentre l'attesa per Final Fantasy VII Remake si fa sempre più snervante, Square Enix continua a stuzzicare i fan del gioco pubblicando nuovi teaser e aggiornamenti vari. L'ultimo in ordine di tempo riguarda le summon legate ai bonus pre-order che sono state mostrate in tre nuovi e brevi video.

Nella prima possiamo vedere Cactaur in azione, evocato da Cloud Strife, che si prodiga in una bizzarra corsa per poi lanciare una pioggia di spine sul nemico. Nel secondo c'è invece Chocobo Chick, una sorta di Chocobo cucciolo, che supporta le manovre dei compagni di squadra, ma non effettua attacchi diretti. Il terzo video riguarda invece Carbuncle, un'altra versione Baby che ha un gioiello sulla fronte grazie al quale può creare una barriera protettiva per il party.

Potete trovare i tre video nei tweet in calce alla news. Final Fantasy VII Remake, dopo una gestazione infinita e qualche rinvio, sarà disponibile a partire dal 10 Aprile 2020 in esclusiva temporale su PS4 per un anno.

Stando a quanto dichiarato, il Remake di Final Fantasy 7 ha superato le aspettative di Yoshinori Kitase. Voi cosa vi aspettate dal gioco? In attesa dell'uscita, forse vi conviene liberare un po' di spazio sul vostro hard disk, dato che Final Fantasy VII Remake occuperà 100 GB.