Final Fantasy 7 Remake: svelato il set Play Arts Kai di Cloud sull'Hardy-Daytona

Final Fantasy VII Remake è stato uno dei giochi più seguiti ed apprezzati durante l'E3 2019 conclusosi giusto un paio di settimane fa, e non c'è da stupirsi visto l'amore che i fan della saga nutrono per il capitolo, e la cura che Square Enix sembra ci stia mettendo nel realizzarlo.

Ma gli amanti della celebre serie hanno un motivo in più per esultare, visto che è stato annunciato e svelato in un nuovo trailer diffuso dalla stessa Square Enix, il set di Play Arts Kai dedicato a Cloud Strife e la Hardy-Daytona, che sarà incluso nella 1st Class Edition di Final Fantasy VII Remake.

L'edizione speciale, oltre al box set di cui sopra, include anche tutti i contenuti della Deluxe Edition di Final Fantasy VII Remake, oltre al DLC Carbuncle Summon Materia, e sarà disponibile al prezzo tutt'altro che economico di 329.99 dollari. Al momento non è noto il prezzo di un'eventuale versione italiana, ma presumibilmente si aggirerà intorno a quella cifra.

Per i più temerari in ogni caso, sono stati aperti i pre-order delle edizioni speciali di Final Fantasy VII Remake. Tutte le informazioni sulle varie edizioni di Final Fantasy VII Remake e su come fare per iniziare a preordinarle, in attesa della data d'uscita del gioco, fissata per il 3 Marzo 2020, le trovate sul nostro sito.

Che ne pensate? State pianificando di fare la folle spesa?