Final Fantasy VII Remake: lo sviluppo procede bene, assicura il producer Yoshinori Kitase

Durante un'intervista condotta dal magazine Famitsu ad una vasto numero di sviluppatori nipponici, il producer di, Yoshinori Kitase, è tornato a parlare brevemente dell'attesso titolo che riporterà in vita le avventure di Cloud Strife su PlayStation 4.

Il producer, sfortunatamente, non ha divulgato informazioni concrete sul gioco, ma ha comunque rassicurato che lo sviluppo procede nel migliore dei modi. Kitase dichiara inoltre di desiderare, per questo 2018, un anno di lavoro alla base del "comfort", sul piano lavorativo e personale.

È poi intervenuto il Brand Manager di Final Fantasy, Shinji Hashimoto, il quale ha rivelato di attendere con ansia il prossimo E3. Evidentemente, Square-Enix ha in serbo delle sorprese in vista dell'evento losangelino, ma Hashimoto non ha lasciato intendere a chiare lettere se queste possano effettivamente riguardare Final Fantasy VII Remake.

Nel frattempo, dei rumor non confermati hanno rivelato in giornata degli ipotetici dettagli riguardo il gioco, oltre ad aver anticipato il possibile arrivo di Final Fantasy Versus XV.