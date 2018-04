Final Fantasy VII Remake: lo sviluppo è ripartito da zero due anni fa?

Dopo l'annuncio all'E3 2015 e la breve comparsata alla successiva Playstation Experience, Final Fantasy VII Remake è sparito quasi del tutto dalle scene. Nuove voci di corridoio ci parlano di gravi problemi nel corso dello sviluppo.

Lo sviluppatore giapponese Dan Tsukasa ha infatti affermato su Reddit che inizialmente Final Fantasy VII Remake venne affidato ai ragazzi di CyberConnect2, che tuttavia incontrarono parecchie difficoltà nello sviluppo. Così, due anni fa Square Enix decise di affidare l'incarico a BD1, un team interno che aveva già lavorato in passato su altri capitoli della saga, e ricominciare quasi da zero.

"Non è in sviluppo da 4 anni, ma due. Non hanno continuato il lavoro di CyberConnect ma hanno cominciato da capo perché il materiale era praticamente inutile, era più facile rifarlo da zero che sistemare tutto. Ti spiego: togliere l'incarico a una compagnia e affidarlo a un'altra è mai stato un buon segno? Io so che il lavoro di CyberConnect era inutilizzabile, ho lavorato con loro in passato, conosco il loro livello. E so che hanno fatto di tutto per arrivare al risultato che abbiamo visto, ma non è stato sufficiente a salvarli. [...] Non sto facendo ipotesi, conosco persone che lavorano da Square e CC2, sto spiegando cosa è successo per quel che ne so".

Per i momento, vi invitiamo a prendere la notizia come un semplice rumor, non essendoci alcuna conferma ufficiale. Ricordiamo che Final Fantasy VII Remake è ancora privo di una data di uscita.