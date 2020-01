Final Fantasy 7 Remake: tema musicale di Nobuo Uematsu e Red XIII nel nuovo trailer

Il rinvio di Final Fantasy VII Remake non ha di certo abbassato l'hype dei giocatori nei confronti del titolo di Square Enix, e anzi, ad ogni piccolo aggiornamento fornito dalla software house, cresce l'attesa nei confronti del ritorno di quello che è uno dei capitoli più amati della celebre saga.

Così, Square Enix ha diffuso altri due nuovi video relativi al gioco, che hanno subito mandato i fan in visibilio. Comprensibilmente peraltro, dato che uno di essi è un nuovo trailer, nel quale è presente il tema principale del gioco, scritto dal celebre compositore Nobuo Uematsu.

In più, nel video possiamo dare un primo sguardo a Red XIII in tutto il suo splendore. Trovate il trailer come di consueto in cima alla news, o sul nostro canale YouTube.

Come dicevamo in apertura, Final Fantasy VII Remake è stato rimandato di circa un mese, ed ora la sua data d'uscita ufficiale è fissata al 10 Aprile del 2020. La release sarà episodica e per il momento è stato annunciato in esclusiva per PlayStation 4, anche se secondo alcune voci, si tratta di un'esclusiva temporale di circa un anno.

In attesa di poter finalmente mettere le mani sul titolo di Square Enix, date un'occhiata alla nostra ultima anteprima di Final Fantasy VII Remake.