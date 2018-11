Final Fantasy VII Remake: Tetsuya Nomura rassicura il pubblico

L'annuncio di Final Fantasy VII Remake risale ormai al 2015. Il progetto fu infatti svelato per la prima volta in occasione dell'E3 di quell'anno. Nel tempo, le informazioni fornite al pubblico non sono state molte. Tuttavia, lo sviluppatore nipponico Tetsuya Nomura ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni alla redazione di Famitsu.

Nel corso di una recente intervista, l'autore ha confermato che, come già dichiarato nel corso dello scorso E3, "lo sviluppo sta procedendo in maniera favorevole". Nomura ha inoltre smentito alcune voci diffusesi in passato. Secondo queste ultime, infatti, lo sviluppo del remake di Final Fantasy VII sarebbe stato addirittura sospeso sino al completamento di Kingdom Hearts III. In merito a queste affermazioni, Nomura ha dichiarato a Famitsu che "Non si tratta di informazioni ufficiali". Allo stesso tempo, lo sviluppatore nipponico ha però confermato che, per ora, Square Enix sta concentrando la propria attività promozionale sul terzo capitolo della serie Kingdom Hearts.

Dichiarazioni, quelle di Tetsuya Nomura, che in un qualche modo rassicurano il pubblico sull'andamento dei lavori relativi a FInal Fantasy VII Remake. Dalle sue parole, tuttavia, sembra piuttosto probabile che nuove informazioni su questo atteso progetto dovranno aspettare ancora qualche mese: la pubblicazione di Kingdom Hearts III, di cui è da poco disponibile un nuovo trailer, è infatti attesa per il 29 gennaio 2019.