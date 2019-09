Final Fantasy VII Remake al Tokyo Game Show: ecco il trailer italiano!

Tra i recente protagonisti dell'edizione 2019 del Tokyo Game Show, troviamo l'atteso remake di Final Fantasy VII, tornato a mostrarsi in un nuovo ed intrigante trailer.

Quest'ultimo ci ha mostrato dettagli inediti sull'universo di gioco che ci attende all'interno di questa attesissima produzione. Il trailer ha infatti presentato ufficialmente i componenti della malvagia società Shinra, ma anche alcuni minigiochi. Possibile inoltre dare un primo sguardo ad alcune delle evocazioni, classico elemento della saga di Final Fantasy. In particolare, durante il trailer è possibile intravedere Shiva apparire tra i ghiacci ed il possente Ifrit intervenire in battaglia ammantato dalle fiamme. Quest'ultimo trailer ufficiale di Final Fantasy VII Remake è ora disponibile nella versione italiana. Con audio inglese e sottotitoli in italiano, potete trovarlo direttamente in apertura a questa news: buona visione!



Per essere certi di non esservi persi nessuno dei numerosi dettagli presentati dal filmato, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una puntuale analisi del trailer TGS di Final Fantasy VII Remake, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello. Per ulteriori informazioni sulle produzione Square Enix, potete inoltre consultare il nostro recente provato di Final Fantasy VII Remake, realizzato da Tommaso "Todd" Montagnoli in occasione dell'edizione 2019 della Gamescom di Colonia.