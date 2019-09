Final Fantasy VII Remake: trapelano immagini e dettagli su un filmato in-game della Shinra

Final Fantasy VII Remake è sicuramente un progetto molto atteso dalla community videoludica: non sorprende dunque il diffondersi di presunte indiscrezioni legate ad esso. Tra queste, dettagli relativi ad un particolare filmato in-game, legato alla Shinra Inc.

Un utente attivo su Reddit afferma infatti di aver ricevuto informazioni sulla Demo di Final Fantasy VII Remake resa disponibile da Square Enix presso la Gamescom 2019. In particolare, si riporta la descrizione di un video che aprirebbe la prova del gioco e che rappresenterebbe una sorta di pubblicità della Compagnia Shinra.



Nel post apparso su Reddit si racconta come il filmato abbia per protagonista una Midgar diurna, illuminata dalla luce del sole e della quale ci vengono mostrate diverse infrastrutture e scenari. Tra questi ultimi vengono ad esempio citati un'autostrada ed un treno che attraversa un'area industriale. Mentre si alternano le immagini di lavoratori della città, una voce narrante mette in evidenza i benefici che la Shinra ha apportato alla città di Midgar e ai suoi abitanti. Il filmato, tuttavia, viene ad un certo punto interrotto da un glitch: a questo punto, appare il volto del personaggio di Jesse, rivelando così la vera natura dell'ingannevole filmato introduttivo, prodotto della Shinra. L'utente Reddit ha inoltre pubblicato alcune presunte immagini tratte dalla sequenza, che potete trovare in calce a questa news.



Come di consueto, vi ricordiamo che rumor o leak non costituiscono informazioni ufficiali. In attesa di novità sul titolo da parte di Square Enix, vi ricordiamo che il team di sviluppo punta a rendere Final Fantasy VII Remake innovativo come un capitolo inedito della serie.