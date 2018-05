Final Fantasy VII Remake: un'immagine off-screen mostra il boss fight con l'Air Buster

Square Enix ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulla recruitment page di Final Fantasy VII Remake, mostrando con l'occasione un'immagine off-screen inedita che ritrae il boss fight con l'Air Buster.

Come segnalato da DualShockers, la nuova fotografia condivisa da Square Enix mostra il Business Division 1's Development Lead Naoko Hamaguchi: una scena catturata dagli uffici di Final Fantasy VII Remake, dove sullo sfondo è impossibile non notare la presenza di un monitor con il gioco in esecuzione. L'immagine off-screen immortala una scena tratta dal boss fight con l'Air Buster, creatura meccanica che Cloud, Barret e Tifa hanno già incontrato nell'avventura originale (nel Sector 5 Reactor).

In calce alla notizia trovate l'immagine in questione, insieme a un ingrandimento che prova a inquadrare meglio i dettagli (peccato però per la bassa definizione dello screen). La nuova scena tratta da Final Fantasy VII Remake, inoltre, ci permette di dare un ulteriore sguardo a Cloud, il protagonista principale del gioco.

Intanto il publisher ha aggiornato lo stato dei lavori sullo sviluppo, dichiarando quanto segue: "Essendo passati al modello di sviluppo interno l'anno scorso, il flusso di lavoro è stato notevolmente rivisto e l'efficienza dell'intero processo migliorata. Sebbene tale sistema e le fondamenta siano già stati creati, e lo sviluppo della produzione di massa proceda senza intoppi, siamo costantemente alla ricerca di nuovo personale che miri ad espandere i nostri orizzonti creativi."

Lasciandovi alla nuova immagine del gioco, ricordiamo che Final Fantasy VII Remake è ancora privo di una finestra di lancio.