Final Fantasy VII Remake uscirà nel corso del 2020?

Dopo un logorante periodo di silenzio e di dubbi, Final Fantasy VII Remake è finalmente tornato a mostrarsi con un nuovo emozionante trailer nel corso del secondo episodio di State of Play, il nuovo format comunicativo con cui Sony sta tenendo aggiornati i fan riguardo i suoi prossimi progetti.

Il trailer è sembrato ispirato e convincente per la stragrande maggioranza dei giocaotori ma Square-Enix, sfortunatamente, non ha ancora annunciato la data di lancio dell'atteso remake, che ricordiamo sarà distribuito in formato episodico.

Un rumor apparso in rete sul sito True Gaming, di cui fa parte il noto e attendibile leaker King Zell, ci svela che il publisher intende pubblicare Final Fantasy VII Remake durante il 2020. Non conosciamo ancora il numero di capitoli in cui la storia sarà frammentata, quindi è difficile fare ipotesi su quanti dei capitoli potremo eventualmente mettere mano, nel caso questa indiscrezione si riveli fondata. Risulta invece più facile immaginare l'arrivo del gioco anche su PlayStation 5, con la next-gen ormai alle porte.

La teoria è inoltre supportata dal fatto che, durante l'ultimo incontro con gli azionisti, Square-Enix ha dichiarato che nell'anno fiscale 2019-2020 un titolo in particolare avrebbe fruttato delle entrate finanziarie notevoli, secondo le sue stime. Considerando che di Project Avengers sappiamo ancora ben poco, risulta a questo punto più plausibile che il publisher si stia proprio riferendo al lancio di Final Fantasy VII Remake.

Speculazioni a parte, i giocatori ne sapranno certamente di più in occasione dell'E3 2019, dove Square-Enix ha promesso la diffusione di nuove informazioni ufficiali.