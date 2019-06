Final Fantasy VII Remake uscirà in due episodi, nuovo trailer e dettagli sul combat system

La conferenza E3 di Square-Enix è iniziata subito col botto con una approfondita analisi di Final Fantasy VII Remake, il titolo più atteso da parte della compagnia nipponica, insieme a Marvel's Avengers di Crystal Dynamics.

Sul palco della conferenza losangelina è salito nientemeno che Yoshinori Kitase, il director della versione originale del JRPG uscito su PlayStation One nel 1997, che ha confermato ciò che tanti fan avevano già pronosticato: Final Fantasy VII Remake sarà pubblicato in due episodi, il primo dei quali - lo abbiamo saputo solo da poche ore - sarà pubblicato il 3 marzo 2020 su PlayStation 4. Kitase ha inoltre precisato che la prima porzione del rifacimento della settima fantasia finale si concentrerà sulla sezione giocata a Midgar, tanto prolifica di contenuti che di fatto rappresenterà un gioco fatto e finito.

Square-Enix ha poi presentato il nuovo spettacolare trailer del gioco (in cui viene finalmente mostrata Tifa), ed ha inoltre passato in rassegna alcune caratteristiche del combat system. Quest'ultimo, stando a quanto detto e mostrato (potete visionarlo in cima alla notizia), non sarà la copia carbone di quanto visto in Final Fantasy XV, e porrà molta più enfasi sull'aspetto tattico, che dovrà mescolarsi in maniera equilibrata alla componente action.