Final Fantasy 7 Remake uscirà in esclusiva su PS4?

Durante la notte è stato diffuso un nuovo video relativo a Final Fantasy VII Remake. La voce si era fatta strada nelle ore precedenti attraverso un rumor lanciato dal solito ZhugeEX ed ha poi trovato conferma durante il concerto "Final Fantasy: A Symphonic Reunion", con un trailer.

Sony infatti, pur non essendo presente all'E3, non ci sta a lasciare il ruolo da protagonista e il palcoscenico interamente nelle mani di Microsoft e di... Keanu Reeves, per cui come saprete, nel video in questione è stata svelata la data d'uscita di Final Fantasy VII Remake, che arriverà in tutto il mondo il 3 Marzo 2020. Tuttavia, quando è stata svelata la release date del gioco, è stato mostrato solamente il logo PlayStation.

Final Fantasy VII Remake potrebbe uscire in esclusiva PS4? O potrebbe trattarsi di un accordo temporaneo con Sony, e dopo l'arrivo sulla console del colosso giapponese sarebbe previsto l'approdo perlomeno su PC?

Al momento la situazione non è chiarissima, ma basandoci su quanto visto nel video, l'ipotesi più probabile è che sia destinato ad uscire solamente sulla console Sony. Maggiori informazioni, in ogni caso, dovrebbero essere rivelate stanotte, durante la conferenza proprio di Square Enix, prevista per le 03.00 italiane.

Seguitela insieme a noi!